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Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста

20:34
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Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста.

Сегодня, 24 сентября, Марк Кондратюк на турнире Nebelhorn Trophy подтвердил третью олимпийскую квоту для сборной России в мужском одиночном катании.

19 лет назад на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити страну представляли Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Александр Абт.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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