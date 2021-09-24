Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста.

Сегодня, 24 сентября, Марк Кондратюк на турнире Nebelhorn Trophy подтвердил третью олимпийскую квоту для сборной России в мужском одиночном катании.

19 лет назад на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити страну представляли Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Александр Абт.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.