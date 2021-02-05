Прыжковый турнир лучших фигуристов России: время начала трансляции, где смотреть онлайн

С 5 по 7 февраля в Москве пройдет командный турнир сборной России по фигурному катанию.

Кубок Первого канала — коммерческий турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие две команды, капитанами которых назначены олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей, предоставленных организаторами — Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Одна из целей Кубка — дать соревновательную практику ведущим российским фигуристам в условиях отмены чемпионата Европы. При этом турнир не является официальным — его результаты не должны отразиться на формировании сборной России и на отборе фигуристов на другие старты из календаря ФФККР.

В рамках первого дня соревнований пройдет прыжковый фестиваль, жеребьева и показательные выступления двух капитанов команд — Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Прыжковый турнир пройдет формате «битвы полов» — команда девушек против команды юношей и жеребьевка команд. Фестиваль будет состоять из трех раундов. Сначала каждая команда делает четыре разных прыжка. Затем каждый участник выполнит свой самый сложный прыжок. А в третьем раунде каждый фигурист выполнит каскад из пяти прыжков.

Прыжковый фестиваль

Начало — 15.00

Участники

Женщины

Мужчины

Дмитрий Алиев

Макар Игнатов

Жеребьевка

Начало — 16.30

Первые в истории национальные командные соревнования с участием фигуристов сборной России будут бесплатно показаны в эфире Первого канала. Прямые трансляции — на сайте 1tv.ru. В записи жеребьевку и прыжковый фестиваль покажут 5 февраля — в 21.30 мск.