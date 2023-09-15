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Сегодня, 21:46

Гербольдт: «Горбачевой на контрольных прокатах может помешать только психология»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о предстоящем выступлении Алины Горбачевой на контрольных прокатах в Москве.

«Они готовились и продолжают готовиться. Надеюсь, что эта ситуация никак психологически не отразится. Она в том возрасте, когда физически ничто не должно мешать — только психология», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Напомним, что Горбачева в конце августа пропала после тренировки. Через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Ранее тренер Горбачевой Софья Федченко рассказала, почему не боялась суицида фигуристки после ее пропажи. Она также заявила, что история с исчезновением Горбачевой не была связана с фигурным катанием.

Елизавета Туктамышева. Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Алина Горбачева
Катарина Гербольдт
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