Гербольдт: «Интересно посмотреть на возвращение Степановой и Букина после перерыва»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от контрольных прокатов спортсменов национальной команды.

«Думаю, что прокаты будут достаточно интересные. Все готовятся, всегда любопытно посмотреть новые программы. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин наконец выйдут после перерыва, очень хочется на них посмотреть», — приводит слова Гербольдт «Газета.ru».

Также она отметила, что у девушек выступят много молодых и подрастающих спортсменок, на которых интересно посмотреть.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 16 и 17 сентября.

В марте 2023 года Степанова и Букин перешли из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Александру Жулину.

Выступающие в танцах на льду спортсмены — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли шестое место.