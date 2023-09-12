Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:55

Тренер Горбачевой рассказала, почему не боялась суицида фигуристки после ее пропажи

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер российской фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала о своих страхах после пропажи своей ученицы.

— Испугались, что мог случиться суицид?

— Боже упаси! Нет, таких мыслей не было. Боялись криминала, там стройка рядом, много мигрантов, бомжи на пляже часто бывают. Ну и в целом страшно было, я не ожидала от нее такого поведения и не понимала, что она планирует делать дальше, — цитирует Федченко Sport24.

Ранее тренер Горбачевой заявила, что история с пропажей фигуристки не была связана с фигурным катанием.

Девушка пропала 28 августа, через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-577282-trener-gorbachevoy-rasskazala-pochemu-ispugalas-kogda-figuristka-propala-vozle-reki
Алина Горбачева
1
0
Читайте также
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова, Трусова и Загитова выступят в ледовом шоу в Китае

Тренер Горбачевой рассказала о конфликте с фигуристкой перед ее побегом: «Считаю себя виноватой»
Новости
RSS RSS
Все новости