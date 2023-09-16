Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция первого дня

Контрольные прокаты сборной России начнутся в субботу, 16 сентября. В первый день женщины, мужчины и спортивные пары представят свои короткие программы на новый сезон, а танцоры выступят с ритм-танцами.

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Короткую программу у женщин можно будет увидеть в сетке телевещания. Все остальные выступления будут доступны на официальном сайте канала.

Программу первого дня откроют танцоры. Их выступления начнутся в 14:00 (по московскому времени). Завершат выступления 16 сентября мужчины. Они выйдут на лед в 18:25.

Расписание контрольных прокатов 16 сентября:

Танцы на льду. Ритм-танец. Начало — 14:00

Первая разминка

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

2. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Вторая разминка

5. Александра Степанова — Иван Букин

6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

7. Аннабель Морозов — Игорь Еременко

8. Александра Прокопец — Александр Васькович

9. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

Женщины. Короткая программа. Начало — 15:20

Первая разминка

1. Анастасия Зинина

2. Софья Муравьева

3. Майя Хромых

4. Камила Валиева

5. Аделия Петросян

Вторая разминка

6. Софья Акатьева

7. Алина Горбачева

8. Елизавета Туктамышева

9. Вероника Жилина

10. Ксения Синицына

Пары. Короткая программа. Начало — 16:45

Первая разминка

1. Карина Акопова — Никита Рахманин

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

Вторая разминка

4. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

5. Алена Косторная — Георгий Куница

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Третья разминка

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

8. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

9. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Мужчины. Короткая программа. Начало — 18:25

Первая разминка

1. Петр Гуменник

2. Марк Кондратюк

3. Макар Игнатов

4. Александр Самарин

5. Григорий Федоров

6. Глеб Лутфуллин

Вторая разминка

7. Артем Ковалев

8. Андрей Мозалев

9. Матвей Ветлугин

10. Илья Яблоков

11. Евгений Семененко

12. Дмитрий Алиев

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация