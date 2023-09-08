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Сегодня, 15:59

Тренер Горбачевой о причинах исчезновения фигуристки: «Эта история в прошлом»

Тренер Горбачевой заявила, что история с пропажей фигуристки не была связана с фигурным катанием
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала историю с исчезновением фигуристки.

«Эта история в прошлом и мы бы никак не хотели ее комментировать. Это абсолютно не связано с фигурным катанием», — сказала Федченко «СЭ».

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Фигурное катание
Алина Горбачева
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