Тренер Горбачевой о причинах исчезновения фигуристки: «Эта история в прошлом»
Тренер Горбачевой заявила, что история с пропажей фигуристки не была связана с фигурным катанием
Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала историю с исчезновением фигуристки.
«Эта история в прошлом и мы бы никак не хотели ее комментировать. Это абсолютно не связано с фигурным катанием», — сказала Федченко «СЭ».
Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.
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