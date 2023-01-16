Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:31

Катарина Гербольдт поделилась мнением по поводу возможного перехода Косторной в парное катание

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известная фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, что думает о возможном переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«У каждого свои мотивационные фишки. У кого-то есть мотивация, у кого-то ее недостаточно. Понятно, все зависит от результата. Если у Алены будут мотивация и желания, то и результат должен быть. Если же его не будет, значит, к сожалению, все сложится не так, как хочется», — рассказала Гербольдт «Газете.Ru».

В понедельник бывший тренер Косторной Елена Буянова сообщила, что спортсменка приняла решение перейти в парное катание.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии «Гран-при» сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/16/19500109.shtml
Алена Косторная
Катарина Гербольдт
1
1
Читайте также
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт оценила вероятность перехода Дэвис и Смолкина в сборную Израиля

Отец Смолкина ответил на вопрос о смене спортивного гражданства фигуриста
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости