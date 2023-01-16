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Отец Смолкина ответил на вопрос о смене спортивного гражданства фигуриста

Иван Шитик
Корреспондент
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Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцевальной паре с Дианой Дэвис, Борис Смолкин заявил, что о планах про смену спортивного гражданства нужно спрашивать самого спортсмена.

«Он не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет. Я не знаю, что вы читаете, я догадываюсь, что вы читаете какую-то желтую прессу и питаетесь оттуда сведениями. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами?» — сказал Борис Смолкин РИА Новости.

На вопрос о том, есть ли у Глеба Смолкина планы сменить спортивное гражданство, актер ответил: «Наверное... надо спросить у него».

Ранее появилась информация, что пара рассматривает возможность смены спортивного гражданства с российского на израильское.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230116/smolkin-1845271565.html
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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