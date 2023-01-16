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Сегодня, 19:15

Гербольдт оценила вероятность перехода Дэвис и Смолкина в сборную Израиля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала слухи о переходе танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Никак к этому не отношусь. Слухов очень много, и по поводу Америки, а какого-то свершенного факта нет. Это спортсмены хорошего уровня, а любые спортсмены такого уровня могут стать серьезной потерей», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Сегодня, 16 января, СМИ сообщили, что танцевальный дуэт рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/16/19499761.shtml
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Катарина Гербольдт
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