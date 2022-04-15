Карина Сафина и Лука Берулава стали чемпионами мира среди юниоров

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине, пары выступили с произвольными программами. Победу одержали представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава. Они получили 188,12 балла.

Второе место заняли представители Австралии Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (169,91 балла). Третьими стали Брук Макинтош и Беньямин Мимар из Канады (156,80).

Напомним, что российские фигуристы не участвует в соревнованиях.