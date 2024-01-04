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4 января, 23:26

Канадского фигуриста Серенсена обвинили в изнасиловании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая фигуристка обвинила выступающего в танцах на льду канадца Николая Серенсена в изнасиловании, сообщает USA Today.

Бывшая спортсменка, чье имя не называется, заявила, что Серенсен совершил с ней действия сексуального характера 21 апреля 2012 года, когда ей было 22 года, а Серенсену — 23. Управление комиссара по спортивной честности Канады, которое занимается предотвращением и устранением жестокого обращения в спорте, начало расследование.

«Он прижал левой рукой мою ключицу, заставив меня задыхаться, после чего он меня изнасиловал, прикрывая мне рот правой рукой», — сообщила экс-спортсменка.

По словам девушки, она хранила молчание из-за страха, что ее обвинят в клевете. В июле 2023 года Серенсен заявил о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

«Я не могла поверить словам, слетевших с уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери отправят своих дочерей тренироваться к нему (если Серенсен станет тренером) после того, как он уйдет из фигурного катания. Я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом никому из авторитетных людей», — добавила фигуристка.

34-летний Серенсен выступал в танцах на льду в паре с Лоранс Фурнье-Бодри. Они являются трехкратными чемпионами Дании, а в 2023 они стали чемпионами Канады. Также на их счету пятое место на чемпионате мира 2023 года и девятое на Олимпиаде в Пекине.

Источник: https://www.usatoday.com/story/sports/columnist/brennan/2024/01/04/olympic-skater-canada-nikolaj-sorensen-investigated-alleged-sexual-assault/72105568007/
Фигурное катание
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