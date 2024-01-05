Бестемьянова назвала главное открытие в мужском фигурном катании в 2023 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала самые приятные неожиданности в российском фигурном катании за 2023 год.

«В 2023 году меня очень приятно удивили программы Мишиной и Галлямова в парном катании. В танцах на льду очень здорово выступили Степанов и Букина. В мужском разряде однозначно выделила бы катание Евгения Семененко, особенно его короткую программу. Еще очень нравятся что короткая, что произвольная программы у Петра Гуменника. Мальчики в этом году в целом прибавили в своем мастерстве, это очень заметно. А вообще, открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился. А про женское катание даже не знаю, что и говорить, там россыпь талантов и открытий международного масштаба. Я бы сказала, семь девочек показывали невероятный уровень в этом сезоне. Одно удовольствие было следить за их прокатами», — приводит слова Бестемьяновой Legalbet.

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в женском одиночном разряде победу одержала Аделия Петросян, у мужчин сильнейшим оказался Евгений Семененко.

В парном катании золотые медали завоевали Анастасия Мишина и Евгений Галлямов, а в танцах на льду первое место осталось за Александрой Степановой и Иваном Букиным.