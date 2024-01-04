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Сегодня, 17:32

Мишин заявил, что Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам

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Тренер Алексей Мишин заявил, что Елизавета Туктамышева может выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет 20-21 января в Москве.

«Я ее видел вчера и увижу сегодня. И узнаю. Но она планирует, — приводит «Спорт День за Днем» слова Мишина. — Она сейчас занята «Шахерезадой», танцует одну из ведущих ролей и очень хорошо справляется с этой задачей. Я этому очень рад. Лиза наслаждается своей замечательной ролью в «Шахерезаде», но по спорту все равно скучает».

27-летняя фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры в октябре 2023 года.

Источник: sportsdaily.ru
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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