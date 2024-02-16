Фигуристы Щербакова и Гончаров не решили, перейдут ли во взрослые соревнования
Выступающие в танцах на льду фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров еще не решили, переходят ли во взрослые соревнования в следующем сезоне.
«Все ли сказали мы в юниорах? Теперь, когда мы стали третьими, нет. Если бы в том году ушли...», — сказал Гончаров.
«Это сложный вопрос. Посмотрим, что будет в финале, тогда уже можно будет повторить этот вопрос», — цитирует Щербакову ТАСС.
Щербакова и Гончаров получили суммарную оценку 180,63 балла и заняли третье место в соревнованиях танцоров на льду на Кубке Первого канала.
Источник: https://tass.ru/sport/20004985
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