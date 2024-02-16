Фигуристы Щербакова и Гончаров не решили, перейдут ли во взрослые соревнования

Выступающие в танцах на льду фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров еще не решили, переходят ли во взрослые соревнования в следующем сезоне.

«Все ли сказали мы в юниорах? Теперь, когда мы стали третьими, нет. Если бы в том году ушли...», — сказал Гончаров.

«Это сложный вопрос. Посмотрим, что будет в финале, тогда уже можно будет повторить этот вопрос», — цитирует Щербакову ТАСС.