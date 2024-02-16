Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 февраля, 21:24

Фигуристы Щербакова и Гончаров не решили, перейдут ли во взрослые соревнования

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Выступающие в танцах на льду фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров еще не решили, переходят ли во взрослые соревнования в следующем сезоне.

«Все ли сказали мы в юниорах? Теперь, когда мы стали третьими, нет. Если бы в том году ушли...», — сказал Гончаров.

«Это сложный вопрос. Посмотрим, что будет в финале, тогда уже можно будет повторить этот вопрос», — цитирует Щербакову ТАСС.

Щербакова и Гончаров получили суммарную оценку 180,63 балла и заняли третье место в соревнованиях танцоров на льду на Кубке Первого канала.

Источник: https://tass.ru/sport/20004985
0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канада подаст протест на решение вручить российским фигуристам бронзу Олимпиады

Сихарулидзе: «Мы как общество в сложный момент должны Валиеву поддержать»
Новости
RSS RSS
Все новости