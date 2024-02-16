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16 февраля, 17:47

Фигуристы Мишина и Галлямов победили в короткой программе спортивных пар на Спартакиаде

Виктория Кравченко
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе спортивных пар на Всероссийской спартакиаде 2024. Спортсмены набрали 81,46 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,01). Третьи — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (77,31).

Произвольную программу пары представят в воскресенье, 18 февраля.

Ранее сегодня, 16 февраля, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Всероссийской спартакиаде 2024.

Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Всероссийская спартакиада: старт фигуристов. Онлайн-трансляция дня

Всероссийская Спартакиада 2024
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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