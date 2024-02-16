Фигуристы Мишина и Галлямов победили в короткой программе спортивных пар на Спартакиаде
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе спортивных пар на Всероссийской спартакиаде 2024. Спортсмены набрали 81,46 балла.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,01). Третьи — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (77,31).
Произвольную программу пары представят в воскресенье, 18 февраля.
Ранее сегодня, 16 февраля, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Всероссийской спартакиаде 2024.
Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».
Всероссийская спартакиада: старт фигуристов. Онлайн-трансляция дня
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