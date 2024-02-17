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17 февраля, 19:29

Бестемьянова считает, что Самарин не реализовал себя в полной мере

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на решение российского фигуриста Александра Самарина завершить спортивную карьеру.

«Не могу судить, рано ли закончил карьеру Самарин, ведь он сам чувствует свое тело. Чтобы продвигаться дальше, надо много тренироваться. Возможно, у Самарина были травмы. Конечно, очень жаль. Мы любим Самарина — прекрасный фигурист со своим стилем. Его невозможно ни с кем перепутать. Смог ли Самарин реализовать себя в полной мере как спортсмен? Я думаю, что нет. Не знаю, с чем это связано — психологическими или техническими проблемами. Но мне кажется, что Самарин мог выиграть больше», — цитирует Бестемьянову Sport24.

25-летний Самарин — вице-чемпион Европы 2019 года, пятикратный призер чемпионата России. С марта 2014 года фигурист занимался в группе Заслуженного тренера России Светланы Соколовской.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Александр Самарин
Наталья Бестемьянова
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