Камила Валиева приняла участие в соревнованиях по картингу в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в соревнованиях по картингу на «Сочи Автодром».

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться. Утренний заезд на картинге помог отвлечься от тренировок на льду и готовиться к вечерним выступлениям с хорошим настроением», — передает слова Валиевой пресс-служба шоу Татьяны Навки.

В гонке также приняли участие артисты шоу Навки «Аленький цветочек» Дмитрий Соловьев, Морис Квителашвили и другие спортсмены.