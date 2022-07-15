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Сегодня, 14:06

Камила Валиева приняла участие в соревнованиях по картингу в Сочи

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в соревнованиях по картингу на «Сочи Автодром».

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться. Утренний заезд на картинге помог отвлечься от тренировок на льду и готовиться к вечерним выступлениям с хорошим настроением», — передает слова Валиевой пресс-служба шоу Татьяны Навки.

В гонке также приняли участие артисты шоу Навки «Аленький цветочек» Дмитрий Соловьев, Морис Квителашвили и другие спортсмены.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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