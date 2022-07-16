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Сегодня, 15:16

Щербакова и Трусова поступили на заочное отделение РГУФКСМиТ

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова поступили в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Спортсменки поступили на спортивное направление. Они будут учиться на заочном отделении.

В документе на сайте университета отмечается, что Щербакова и Трусова получили бюджетные места без вступительных испытаний (БВИ).

Щербакова является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в одиночном разряде. Также она чемпионка мира и трехкратная чемпионка России.

Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022.

Источник: https://ee.sportedu.ru/eeform/AbiturDoc/Bakalavar2022(zaochka).pdf
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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