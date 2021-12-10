Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Камила Валиева: «Этери Георгиевна очень вдохновляет»

Фигуристка Камила Валиева заявила, что ее вдохновляет Тутберидзе
15:31
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что ее вдохновляет ее тренер Этери Тутберидзе.

— А кто тебя вдохновляет?

— Этери Георгиевна очень вдохновляет, потому что она всегда в твоем прокате найдет именно те моменты, где тебе нужно улучшить, и она скажет такую вещь, которую я за 4 года работы с ней услышу впервые. Например, по программе скажет новую какую-то мысль, и ты так слушаешь и понимаешь: да, вот этого мне не хватало.

15-летняя фигуристка выступает в группе Этери Тутберидзе с 2018 года. На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5901-kamila-valieva-samyj-vliyatel-nyj-chelovek-dlya-menya-navernoe-ya-sama.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Тело подполковника Росгвардии без рук обнаружили в Тульской области
0