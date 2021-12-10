Камила Валиева: «Этери Георгиевна очень вдохновляет»
Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что ее вдохновляет ее тренер Этери Тутберидзе.
— А кто тебя вдохновляет?
— Этери Георгиевна очень вдохновляет, потому что она всегда в твоем прокате найдет именно те моменты, где тебе нужно улучшить, и она скажет такую вещь, которую я за 4 года работы с ней услышу впервые. Например, по программе скажет новую какую-то мысль, и ты так слушаешь и понимаешь: да, вот этого мне не хватало.
15-летняя фигуристка выступает в группе Этери Тутберидзе с 2018 года. На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.
Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5901-kamila-valieva-samyj-vliyatel-nyj-chelovek-dlya-menya-navernoe-ya-sama.html
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