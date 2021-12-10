Камила Валиева: «Этери Георгиевна очень вдохновляет»

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что ее вдохновляет ее тренер Этери Тутберидзе.

— А кто тебя вдохновляет?

— Этери Георгиевна очень вдохновляет, потому что она всегда в твоем прокате найдет именно те моменты, где тебе нужно улучшить, и она скажет такую вещь, которую я за 4 года работы с ней услышу впервые. Например, по программе скажет новую какую-то мысль, и ты так слушаешь и понимаешь: да, вот этого мне не хватало.

15-летняя фигуристка выступает в группе Этери Тутберидзе с 2018 года. На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.