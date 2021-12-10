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Дмитриев высказался по поводу желания фигуриста Сихарулидзе возглавить федерацию Петербурга

14:12
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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался по поводу того, что олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет работать во главе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Выборы пройдут 17 декабря. Сихарулидзе будет единственным кандидатом.

«Это все-таки большая ответственность. Если он готов взять ее на себя и работать на благо фигурного катания, ничего плохого не вижу», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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