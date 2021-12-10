Дмитриев высказался по поводу желания фигуриста Сихарулидзе возглавить федерацию Петербурга

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался по поводу того, что олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет работать во главе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Выборы пройдут 17 декабря. Сихарулидзе будет единственным кандидатом.

«Это все-таки большая ответственность. Если он готов взять ее на себя и работать на благо фигурного катания, ничего плохого не вижу», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов.