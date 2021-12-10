Камила Валиева рассказала о своих эмоциях после победы на «Гран-при» в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, какие эмоции ощутила после победы на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Наверное, я очень счастлива, что спокойно выступила, очень спокойно вышла на старт, продумывала каждый шаг, каждое действие, которое буду делать. Это больше как подготовка к следующим соревнованиям. С каждым стартом я становлюсь увереннее в своих действиях, в своих элементах. И, наверное, сейчас у меня больше радости, но расслабляться некогда», — цитирует Валиеву официальный сайт ФФКР.

На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.