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«Как-то быстро ты умом поехал». Шубенков отреагировал на необычный досуг Ягудина и Тотьмяниной на карантине

14:42
Переписка Алексея Ягудина и Сергея Шубенкова. Фото Instagram
Переписка Алексея Ягудина и Сергея Шубенкова. Фото Instagram
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Олимпийские чемпионы, а также супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина опубликовали странный видеоролик со своим досугом на карантине, на который отреагировал легкоатлет Сергей Шубенков.

— Cидеть, лежать, дай лапу, — обращалась Тотьмянина к мужу, лежащему на полу и исполнявшему шуточные команды.

— Как-то быстро ты умом поехал, — написал Шубенков Ягудину в ответ на видео.

— Умом я поехал еще с 1980 года, — отреагировал на комментарий Ягудин.

Как-то быстро ты умом поехал

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