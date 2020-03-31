«Как-то быстро ты умом поехал». Шубенков отреагировал на необычный досуг Ягудина и Тотьмяниной на карантине

Олимпийские чемпионы, а также супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина опубликовали странный видеоролик со своим досугом на карантине, на который отреагировал легкоатлет Сергей Шубенков.

— Cидеть, лежать, дай лапу, — обращалась Тотьмянина к мужу, лежащему на полу и исполнявшему шуточные команды.

— Как-то быстро ты умом поехал, — написал Шубенков Ягудину в ответ на видео.

— Умом я поехал еще с 1980 года, — отреагировал на комментарий Ягудин.

Как-то быстро ты умом поехал