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Сегодня, 17:02

ISU опубликовал календарь серии Гран-при-2022/23 без этапа в России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии Гран-при по фигурному катанию на сезон-2022/23. Этап в России, который изначально должен был пройти в Сочи, не состоится.

Также не состоится этап в Китае из-за коронавируса.

Календарь серии Гран-при состоит из шести этапов плюс финал. Место проведения четвертого этапа станет известно позднее.

Календарь серии Гран-при на сезон-2022/2023:

Первый этап — Гран-при США, 21-23 октября, Норвуд;

Второй этап — Гран-при Канады, 28-30 октября, Миссиссога;

Третий этап — Гран-при Франции, 4-6 ноября, Анже;

Четвертый этап — 11-13 ноября (место проведения определится позднее);

Пятый этап — Гран-при Японии, 18-20 ноября, Саппоро;

Шестой этап — Гран-при Финляндии, 25-27 ноября, Эспоо;

Финал — 8-11 декабря, Турин (Италия);

Источник: https://www.isu.org/figure-skating/news/news-fsk/14171-isu-grand-prix-of-figure-skating-series-2022-23?templateParam=15
Фигурное катание
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