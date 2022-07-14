ISU опубликовал календарь серии Гран-при-2022/23 без этапа в России

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии Гран-при по фигурному катанию на сезон-2022/23. Этап в России, который изначально должен был пройти в Сочи, не состоится.

Также не состоится этап в Китае из-за коронавируса.

Календарь серии Гран-при состоит из шести этапов плюс финал. Место проведения четвертого этапа станет известно позднее.

Календарь серии Гран-при на сезон-2022/2023:

Первый этап — Гран-при США, 21-23 октября, Норвуд;

Второй этап — Гран-при Канады, 28-30 октября, Миссиссога;

Третий этап — Гран-при Франции, 4-6 ноября, Анже;

Четвертый этап — 11-13 ноября (место проведения определится позднее);

Пятый этап — Гран-при Японии, 18-20 ноября, Саппоро;

Шестой этап — Гран-при Финляндии, 25-27 ноября, Эспоо;

Финал — 8-11 декабря, Турин (Италия);