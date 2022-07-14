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Сегодня, 16:45

Мишин заявил, что Плющенко может играть в футбол на профессиональном уровне

Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко может играть в футбол на профессиональном уровне.

«Женя играет в футбол профессионально, так что он может играть не в какой-нибудь любительской лиге, а на профессиональном уровне. Желаю, чтобы он и своей игрой принес радость и себе, и людям», — приводит слова Мишина ТАСС.

Ранее Плющенко заявил «СЭ», что ведет переговоры об участии в Медиалиге.

Источник: https://tass.ru/sport/15217233
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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