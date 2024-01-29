ISU опубликует заявление о решении CAS по Валиевой 30 января

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликует заявление о последствиях решения Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки Камилы Валиевой 30 января, информирует РИА Новости.

В пресс-релизе ISU говорится, что союз приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом являются наивысшим приоритетом. В ISU подчеркнули, что будут продолжать прилагать усилия для поддержания честной конкуренции и благополучия спортсменов.

Ранее в понедельник CAS объявил решение по делу Валиевой: фигуристка дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021-го — даты взятия допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество, все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.