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В Госдуме назвали ожидаемой дисквалификацию Валиевой

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение CAS в отношении Камилы Валиевой.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на 4 года.

«Это решение было для нас, к сожалению, ожидаемым, — сказал Свищев. — Но при этом, оно является полностью политизированным. Валиевой и ее юристам необходимо проработать вопросы для апелляции решения CAS. Нельзя оставлять это на полпути, необходимо использовать все возможности. Мы поддерживаем Камилу, которая испытала столько давления на себя за последние годы».

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания проходили 9 и 10 ноября.

Дмитрий Свищев
Камила Валиева
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