Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 20:25

Медведева уверенна, что Валиева не знала о нарушении антидопинговых правил

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгения Медведева и Камила Валиева.
Фото Соцсети Евгении Медведевой.

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Все, что я думаю по этому поводу я скажу Камиле лично, но хотелось бы озвучить пару мыслей и публично. Я была рядом с Камилой в Китае, когда это все происходило. Была рядом и по завершении Игр, и мы летели на соседних креслах в самолете в Москву из Китая. Я видела все эмоции от и до. Помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимая что происходит. Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг. Он будет злиться, что все всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала что происходит. Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту на Олимпиаде, а потом вы приезжаете на нее в статусе фаворита. Вы готовы побеждать. А вам говорят: ну вы выступайте, но мы скорее всего лишим потом вас медалей. А вам 15 лет», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Она заявила, что у нее много вопросов к этой истории. Фигуристка не понимает, почему обвинения в употреблении триметазидина появились только за пару дней до начала Олимпиады, если об этом знали с декабря 2021 года. Медведева также задалась вопросом, как можно принимать решения спустя 2 года.

«И вообще зачем фигуристу допинг? Я понимаю легкая атлетика, лыжи, биатлон, то есть атлетам, работающим на длинной дистанции, но фигуристу? Какое лекарство способно помочь прыгать 4-й тулуп? Может, поделитесь со мной рецептом? Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок целенаправленно лишают медалей», — добавила Медведева.

Евгения дополнила пост фразой: «Камила, я хочу, чтобы ты просто улыбалась. Как на этом фото. Люблю тебя!»

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей
Источник: https://t.me/jmedvedevaj_official/1541
Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
Читайте также
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ISU опубликует заявление о решении CAS по Валиевой 30 января

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости