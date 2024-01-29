Медведева уверенна, что Валиева не знала о нарушении антидопинговых правил

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Все, что я думаю по этому поводу я скажу Камиле лично, но хотелось бы озвучить пару мыслей и публично. Я была рядом с Камилой в Китае, когда это все происходило. Была рядом и по завершении Игр, и мы летели на соседних креслах в самолете в Москву из Китая. Я видела все эмоции от и до. Помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимая что происходит. Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг. Он будет злиться, что все всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала что происходит. Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту на Олимпиаде, а потом вы приезжаете на нее в статусе фаворита. Вы готовы побеждать. А вам говорят: ну вы выступайте, но мы скорее всего лишим потом вас медалей. А вам 15 лет», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Она заявила, что у нее много вопросов к этой истории. Фигуристка не понимает, почему обвинения в употреблении триметазидина появились только за пару дней до начала Олимпиады, если об этом знали с декабря 2021 года. Медведева также задалась вопросом, как можно принимать решения спустя 2 года.

«И вообще зачем фигуристу допинг? Я понимаю легкая атлетика, лыжи, биатлон, то есть атлетам, работающим на длинной дистанции, но фигуристу? Какое лекарство способно помочь прыгать 4-й тулуп? Может, поделитесь со мной рецептом? Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок целенаправленно лишают медалей», — добавила Медведева.

Евгения дополнила пост фразой: «Камила, я хочу, чтобы ты просто улыбалась. Как на этом фото. Люблю тебя!»

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.