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ISU объявил, что финал «Гран-при» не состоится в запланированный срок

18:06
«Гран-при» по фигурному катанию не состоится. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Гран-при» по фигурному катанию не состоится. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Финал «Гран-при» по фигурному катанию не состоится в назначенный срок. Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был пройти в Пекине (Китай) с 10 по 13 декабря. В связи с пандемией коронавируса дата проведения соревнований будет изменена. Если турнир не удастся провести, то финал «Гран-при» будет отменен.

Возможность проведения соревнований позднее будет дополнительно оценена организацией.

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