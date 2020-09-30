ISU объявил, что финал «Гран-при» не состоится в запланированный срок

Финал «Гран-при» по фигурному катанию не состоится в назначенный срок. Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был пройти в Пекине (Китай) с 10 по 13 декабря. В связи с пандемией коронавируса дата проведения соревнований будет изменена. Если турнир не удастся провести, то финал «Гран-при» будет отменен.

Возможность проведения соревнований позднее будет дополнительно оценена организацией.