ISU не обсуждает перенос этапов «Гран-при» по фигурному катанию из России и Китая

Вопрос переноса этапов «Гран-при» по фигурному катанию следующего сезона из России и Китая на данный момент не является предметом обсуждения Международного союза конькобежцев, утверждает ТАСС.

«Гран-при» сезона-2022/23 стартует 21 октября этапом в США. Этап в России запланирован на 25-27 ноября, в Китае — на 11-13 ноября.

1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.