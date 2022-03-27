ISU не обсуждает перенос этапов «Гран-при» по фигурному катанию из России и Китая
Вопрос переноса этапов «Гран-при» по фигурному катанию следующего сезона из России и Китая на данный момент не является предметом обсуждения Международного союза конькобежцев, утверждает ТАСС.
«Гран-при» сезона-2022/23 стартует 21 октября этапом в США. Этап в России запланирован на 25-27 ноября, в Китае — на 11-13 ноября.
1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.
Источник: https://tass.ru/sport/14197827
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