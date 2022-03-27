Синицина и Кацалапов сравняли счет между командами Щербаковой и Кондратюка

Олимпийские чемпионы в командном соревновании Виктория Синицина и Никита Кацалапов обыграли двукратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина на Кубке Первого канала в Саранске.

После окончания произвольного танца счет между командами «Красная машина» и «Время первых» равный — 81:81.

Результаты:

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») — 137,84 (10 очков)

2. Александра Степанова/Иван Букин («Время первых») — 133,24 (9)