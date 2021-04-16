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Коляда показал лучшие баллы в сезоне в произвольной программе на командном ЧМ

13:27
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда выступил с произвольной программой на командном чемпионате мира в Осаке.

Он сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной аксель, допустил ошибку на еще одном тройном акселе, двоив его, и сделал двойной риттбергер.

Фигурист набрал за свой прокат 180,72 балла — это его лучший результат в сезоне.

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