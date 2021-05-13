Ирина Слуцкая: «Очень сильно хочу, чтобы Туктамышева зацепилась за место на Олимпиаде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая на YouTube-канале TV Губерния высоко отозвалась о российской спортсменке Елизавете Туктамышевой.

«Карьера в 17 заканчивается. И это если повезет еще, а то можно и в 16 закончить. Это, конечно, очень грустно, что спортсмены не успевают пройти этот яркий и насыщенный жизненный путь.

И Лиза на равных борется, где-то даже лучше многих выступает. Конечно, у нее потрясающее катание, владение наисложнейшими элементами. Поэтому мне кажется, что она более чем достойна похвалы и восхищения. И я понимаю, что ее путь в новом сезоне будет архисложным. И я очень сильно хочу, чтобы Лиза зацепилась за место на Олимпийских играх. Она этого достойна как никто», — рассказала Слуцкая.

В сезоне-2020/21 Туктамышева выиграла этап «Гран-при» в Москве и завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.

24-летняя фигуристка также чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы.