Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ирина Слуцкая: «Очень сильно хочу, чтобы Туктамышева зацепилась за место на Олимпиаде»

17:09
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая на YouTube-канале TV Губерния высоко отозвалась о российской спортсменке Елизавете Туктамышевой.

«Карьера в 17 заканчивается. И это если повезет еще, а то можно и в 16 закончить. Это, конечно, очень грустно, что спортсмены не успевают пройти этот яркий и насыщенный жизненный путь.

И Лиза на равных борется, где-то даже лучше многих выступает. Конечно, у нее потрясающее катание, владение наисложнейшими элементами. Поэтому мне кажется, что она более чем достойна похвалы и восхищения. И я понимаю, что ее путь в новом сезоне будет архисложным. И я очень сильно хочу, чтобы Лиза зацепилась за место на Олимпийских играх. Она этого достойна как никто», — рассказала Слуцкая.

В сезоне-2020/21 Туктамышева выиграла этап «Гран-при» в Москве и завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.

24-летняя фигуристка также чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=eeJvpvybWSw

Читайте также

Капитан сборной внезапно ушла из клуба, которому отдала девять лет. Что происходит?
Свежие инсайды КХЛ: «Магнитку» не устраивают самые дорогие игроки, а Ткачев едет в НХЛ
Тони Фергюсон: «Лучше всего к Хабибу я был готов в 2017-м. Швырял тогда самбистов в разные стороны»
«Даллас» не попал в плей-офф, хотя в прошлом сезоне рубился в финале с «Тампой». Что случилось с командой Радулова и Худобина?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд