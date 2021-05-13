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Академия Плющенко показала тренировку группы Липницкой

16:59
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В Instagram-аккаунте академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» появилось новое видео с тренировки группы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой и экс-фигуриста Владислава Тарасенко.

«Весенние сборы в «Ангелах Плющенко» продолжаются. На льду группа Юлии Липницкой и Влада Тарасенко», — говорится в описании к ролику.

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