Академия Плющенко показала тренировку группы Липницкой

В Instagram-аккаунте академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» появилось новое видео с тренировки группы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой и экс-фигуриста Владислава Тарасенко.

«Весенние сборы в «Ангелах Плющенко» продолжаются. На льду группа Юлии Липницкой и Влада Тарасенко», — говорится в описании к ролику.