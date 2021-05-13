Академия Плющенко показала тренировку группы Липницкой
16:59
В Instagram-аккаунте академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» появилось новое видео с тренировки группы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой и экс-фигуриста Владислава Тарасенко.
«Весенние сборы в «Ангелах Плющенко» продолжаются. На льду группа Юлии Липницкой и Влада Тарасенко», — говорится в описании к ролику.
Читайте также
«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю