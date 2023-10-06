Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов

Несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) хотят выступить за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. Возвращение россиян в организации никто не поддерживает, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как отмечает источник, в рядах Международного союза конькобежцев есть сторонники допуска спортсменов из Белоруссии к турнирам. По их мнению, для этого имеются основания. В частности, в данное время на территории Украины нет белорусских военнослужащих. Также в организации учитывается решение УЕФА, который разрешил белорусским футбольным клубам и сборной принимать участие в матчах на нейтральных полях.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.