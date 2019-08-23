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Идеальный макияж Туктамышевой для тренировки. Фото

12:34
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией с идеальным макияжем для тренировки.

Отметим, что пятничная тренировка группы Алексея Мишина будет открытой с приглашением прессы. Туктамышева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.

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