Идеальный макияж Туктамышевой для тренировки. Фото

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией с идеальным макияжем для тренировки.

Отметим, что пятничная тренировка группы Алексея Мишина будет открытой с приглашением прессы. Туктамышева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.