Идеальный макияж Туктамышевой для тренировки. Фото
12:34
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией с идеальным макияжем для тренировки.
Отметим, что пятничная тренировка группы Алексея Мишина будет открытой с приглашением прессы. Туктамышева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.
Из инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/CiK6JmGdM5— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 23, 2019
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