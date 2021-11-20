Хромых упала с четверного тулупа в произвольной программе на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых с ошибками исполнила произвольную программу на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

Она с ошибкой исполнила четверной тулуп, упала со второго четверного тулупа и тройного риттбергера. Затем она чисто исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + двойной тулуп.

За прокат Хромых получила 124,78 балла. По сумме выступлений она набрала 192,04 балла и заняла итоговое первое место.