Хромых упала с четверного тулупа в произвольной программе на турнире в Польше
19:51
Российская фигуристка Майя Хромых с ошибками исполнила произвольную программу на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».
Она с ошибкой исполнила четверной тулуп, упала со второго четверного тулупа и тройного риттбергера. Затем она чисто исполнила двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + двойной тулуп.
За прокат Хромых получила 124,78 балла. По сумме выступлений она набрала 192,04 балла и заняла итоговое первое место.
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