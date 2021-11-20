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Даниелян с падением исполнил произвольную программу на этапе «Гран-при» во Франции

19:46
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Российский фигурист Артур Даниелян представил произвольную программу на этапе «Гран-при Франции».

Он упал с четверного тулупа, чисто исполнил четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, допустил ошибку на тройном флипе, сделал бабочку на риттбергере и ошибся на двойном акселе.

За прокат россиянин получил 144,69 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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