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Сегодня, 21:15

Хореограф Плишкин назвал Рахманинова и Стравинского иконами классической музыки

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Хореограф Сергей Плишкин сравнил музыкальные жанры.

«О музыке я могу разговаривать очень долго и могу, в принципе, дать объяснение происходящему, — приводит слова хореографа RT. — В свое время я прошел через увлечение панк-роком и помню, отец недоумевал: как такое можно слушать, когда есть Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, «Машина времени» на худой конец. Сейчас я стал чуточку старше. И точно так же порой тянет сказать: «Ребята, есть же прекрасная музыка, ну какой, скажем, может быть Radiohead? Для них такая позиция непонятна, неочевидна, неосязаема, а меня она всегда успокаивала».

Также Плишкин назвал фамилии выдающихся русских композиторов.

«Рахманинов, Стравинский — это вообще иконы. Вся сегодняшняя музыка вышла оттуда. Что такое семплирование? Это вырезанный кусочек из ранее существующей музыки, который обработан и записан заново. С новым текстом, с новым битом, с новой бас-гитарой. В этом плане тот же Стравинский гениален. Его финальные фанфары... Если послушать музыку 1980-х, вся она так или иначе построена на этом звуке. Поэтому классика никогда не станет нафталином. На то она и классика», — отметил хореограф.

В этом сезоне Сергей Плишкин работал с группой тренера по фигурному катанию Павла Слюсаренко и грузинской спортивной парой Анастасия Метелкина/Лука Берулава.

Источник: RT
Фигурное катание
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