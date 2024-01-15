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Хореограф Плишкин считает «Кармен» Навки и Костомарова одной из эталонных программ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хореограф Сергей Плишкин рассказал, может ли он назвать эталонную постановку.

«Пожалуй, нет. Хотя список наберется достойный. Можно вспомнить «Кармен» Тессы Вертью и Скотта Моира, которую они катали в 2013-м, или более классическую постановку Татьяны Навки и Романа Костомарова на Играх в Турине. Или даже постановку Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, с которой началась серия их победных выступлений в 1985-м», — цитирует Плишкина RT.

Татьяна Навка и Роман Костомаров с программой под музыку из «Кармен» стали победителями Олимпиады-2026 в танцах на льду. После этого фигуристы завершили карьеру.

Источник: RT
Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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