Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ханю может войти в состав сборной Японии на Олимпиаду в Пекине, даже если пропустит национальный чемпионат

18 ноября, 23:58
Теги:

Директор по развитию Федерации фигурного катания Японии Йосуке Такеучи сообщил, что Юдзуру Ханю может быть включен в состав национальной сборной, даже если пропустит чемпионат страны.

«Он останется в поле зрения сборной. Есть пример четырехлетней давности, и я верю, что если он будет усердно тренироваться, чтобы вернуться, то наберет конкурентоспособную форму», — приводит слова Такеучи Japan Times.

Ранее Ханю снялся с этапа серии «Гран-при» в Сочи и Токио из-за травмы лодыжки.

Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме. По его итогам определится состав национальной сборной на Олимпиаду.

Дополнительная информация:

https://www.japantimes.co.jp/sports/2021/11/18/figure-skating/hanyu-misses-second-event/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Безумный канадец дрался с болельщиками, бил тренеров и играл с Гретцки. История главного тафгая НХЛ
Захарова удивилась заявлениям МИД ФРГ о предложении встречи в нормандском формате
0