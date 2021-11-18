Ханю может войти в состав сборной Японии на Олимпиаду в Пекине, даже если пропустит национальный чемпионат
18 ноября, 23:58
Директор по развитию Федерации фигурного катания Японии Йосуке Такеучи сообщил, что Юдзуру Ханю может быть включен в состав национальной сборной, даже если пропустит чемпионат страны.
«Он останется в поле зрения сборной. Есть пример четырехлетней давности, и я верю, что если он будет усердно тренироваться, чтобы вернуться, то наберет конкурентоспособную форму», — приводит слова Такеучи Japan Times.
Ранее Ханю снялся с этапа серии «Гран-при» в Сочи и Токио из-за травмы лодыжки.
Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме. По его итогам определится состав национальной сборной на Олимпиаду.
Дополнительная информация:
https://www.japantimes.co.jp/sports/2021/11/18/figure-skating/hanyu-misses-second-event/
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