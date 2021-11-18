Илья Авербух: «Если Щербакова будет кататься как в Турине, с ней будет невозможно бороться»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высоко оценил катание Анны Щербаковой.

«Если Аня Щербакова будет выступать так, как она выступала в Турине, бороться с ней невозможно, - цитирует Авербуха «Чемпионат.com». - Также, если Щербакова не сделает свой четверной, а Алена восстановит тройной аксель, — вот тогда, чисто теоретически, можно побороться. На данный момент проиграть Щербакова может только сама себе.

Что касается Ксении Синицыной, у неё еще недостаточно опыта. Ей сейчас нужно заматереть и набраться его. По сути, это ее первый сезон. Пока что она не готова бороться с нашими сильнейшими фигуристками.

Не слишком ли с ней жестоки судьи? Судьи всегда строго относятся к тем, кто выходит на первый сезон. Придерживают немного компоненты. Не придерживают только в том случае, если они как у Валиевой. У Камилы они просто запредельные».

С 19 по 21 февраля в Гренобле состоится «Гран-при Франции» по фигурному катанию.