Юдзуру Ханю пропустит этап «Гран-при» в Сочи
Юдзуру Ханю снялся с этапа серии «Гран-при» в Сочи
08:48
Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит заключительный этап серии «Гран-при» в Сочи, сообщила федерация конькобежного спорта Японии. Спортсмен снялся по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что фигурист планировал участвовать в этом турнире и уже получил визу. Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября.
В начале ноября японец снялся с этапа «Гран-при» в Токио из-за травмы лодыжки.
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