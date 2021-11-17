Юдзуру Ханю пропустит этап «Гран-при» в Сочи

Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит заключительный этап серии «Гран-при» в Сочи, сообщила федерация конькобежного спорта Японии. Спортсмен снялся по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что фигурист планировал участвовать в этом турнире и уже получил визу. Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября.

В начале ноября японец снялся с этапа «Гран-при» в Токио из-за травмы лодыжки.