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Самарин окончил РГУФКСМиТ

16 июля 2021, 23:09
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Российский фигурист Александр Самарин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Направление — «Физическая культура».

С этим событием Александра поздравила его тренер Светлана Соколовская. «Саня! Ура! Поздравляю!» — написала она в своем Instagram.

Публикация от Svetlana Sokolovskaya (@svetlana.sokolovskaya.65)

23-летний Александр Самарин — серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер командного чемпионата мира.

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Евгений Петров все материалы автора

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