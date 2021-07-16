Самарин окончил РГУФКСМиТ
16 июля 2021, 23:09
Российский фигурист Александр Самарин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Направление — «Физическая культура».
С этим событием Александра поздравила его тренер Светлана Соколовская. «Саня! Ура! Поздравляю!» — написала она в своем Instagram.
23-летний Александр Самарин — серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер командного чемпионата мира.
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