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«Любовь спасет мир». Глейхенгауз сфотографировался с участниками Кубка Первого канала

Глейхенгауз выложил совместное фото с участниками Кубка Первого канала
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал фотографию с участниками Кубка Первого канала после завершения турнира.

На фото попали Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Сергей Дудаков, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Максим Траньков, Майя Хромых, Камила Валиева, Алексей Тихонов и Евгения Медведева.

«Любовь спасет мир», — написал Глейхенгауз в Telegram-канале.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
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