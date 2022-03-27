«Любовь спасет мир». Глейхенгауз сфотографировался с участниками Кубка Первого канала
Глейхенгауз выложил совместное фото с участниками Кубка Первого канала
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал фотографию с участниками Кубка Первого канала после завершения турнира.
На фото попали Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Сергей Дудаков, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Максим Траньков, Майя Хромых, Камила Валиева, Алексей Тихонов и Евгения Медведева.
«Любовь спасет мир», — написал Глейхенгауз в Telegram-канале.
Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.
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