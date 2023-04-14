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Сегодня, 22:14

Глейхенгауз рассказал, как возникла идея поставить совместный номер Валиевой с Щербаковой и Загитовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фото с шоу Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как проходит выбор программ на шоу.

«Идет общение с каждым спортсменом, выбираем, кто что хочет показать. Мы чередуем некоторые номера. Камила катала и короткую олимпийскую, и произвольную. Думаю, еще будут какие-то перестановки. Те номера, которые мы подготовили к «Русскому вызову» — мы понимали, что хотели их подготовить к нашим шоу, но сначала показали некоторые там», — заявил тренер.

Он также рассказал, как возникла идея поставить программу с тремя олимпийскими чемпионками: Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой.

«Надо было сделать по многочисленным просьбам новое открытие. Я хотел общие номера, развивать дальше на шоу, с Этери Георгиевной обсудили — мальчиков нам своих бы не хватило, я хотел и их номер общий. Но столько репетиций не успели бы провести с ребята из других групп. Музыку я выбрал, потому что она драйвовая и мне нравится текст — «девочки правят миром». Было прикольно показать, что у нас три олимпийские чемпионки, и они в своем виде действительно правят миром. Когда появятся у нас мальчики, попрошу Beyonce перепеть про них. Когда появятся у нас мальчики, попрошу Beyonce перепеть про них», — добавил Глейхенгауз.

Алина Загитова
Анна Щербакова
Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
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