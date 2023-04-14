Глейхенгауз: «То, с какой легкостью Малинин исполняет четверные прыжки производит огромное впечатление»

Тренер и постановщик Даниил Глейхенгауз рассказал, что ему больше всего запомнилось из прошедшего сезона.

— Что запомнилось из сезона в мире? Конечно, Илья Малинин производит огромное впечатление. И то, с какой легкостью он исполняет четверные прыжки, его аксель я посмотрел вживую. Нам надо стремиться к тому уровню программ у мальчиков и тех движений, находок, образов, который есть там. Работать в этом направлении надо очень много, — сказал Глейхенгауз.

Американский фигурист Малинин занял третье место на чемпионате мира-2023, прошедшем в японской Сайтаме. В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель. Победителем турнира стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.