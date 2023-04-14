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14 апреля, 23:40

Навка — о Костомарове: «Рома поздравил лично»

Виктория Кравченко
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Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ее с днем рождения поздравил Роман Костомаров. Вчера, 13 апреля, экс-фигуристке исполнилось 48 лет.

«Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество тёплых слов и пожеланий в мой адрес. Вы невероятные!

Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Ранее сообщалось, что фигурист готовится к плановому протезированию.

Роман Костомаров
Татьяна Навка
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