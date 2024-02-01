Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

1 февраля, 10:45

Чемпионат четырех континентов: расписание соревнований по дням и где смотреть трансляции

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юма Кагияма.
Фото Global Look Press

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата четырех континентов 2024:

1 февраля, четверг

05.51 — Женщины. Короткая программа

11.00 — Мужчины. Короткая программа

16.00 — Парное катание. Короткая программа

2 февраля, пятница

07.30 — Танцы на льду. Ритм-танец

10.50 — Женщины. Произвольная программа

3 февраля, суббота

07.45 — Парное катание. Произвольная программа

10.50 — Мужчины. Произвольная программа

4 февраля, воскресенье

07.00 — Танцы на льду. Произвольный танец

В прямом эфире прокаты можно посмотреть на онлайн-платформе Окко по платной подписке. Также бесплатно трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале ISU с использованием VPN.

В прошлом году золотые медали в одиночном катании выиграли южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин и японец Као Миура. В танцах на льду лучшими стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США. В парном катании победили Рику Миура и Рюити Кихара из Японии.

Фигурное катание
Као Миура
Ли Хэ Ин
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Рику Миура/Рюити Кихара
0
Читайте также
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус: «Лично я бы допускал Валиеву к российским соревнованиям»

Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости