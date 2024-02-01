Чемпионат четырех континентов: расписание соревнований по дням и где смотреть трансляции
Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.
Расписание чемпионата четырех континентов 2024:
1 февраля, четверг
05.51 — Женщины. Короткая программа
11.00 — Мужчины. Короткая программа
16.00 — Парное катание. Короткая программа
2 февраля, пятница
07.30 — Танцы на льду. Ритм-танец
10.50 — Женщины. Произвольная программа
3 февраля, суббота
07.45 — Парное катание. Произвольная программа
10.50 — Мужчины. Произвольная программа
4 февраля, воскресенье
07.00 — Танцы на льду. Произвольный танец
В прямом эфире прокаты можно посмотреть на онлайн-платформе Окко по платной подписке. Также бесплатно трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале ISU с использованием VPN.
В прошлом году золотые медали в одиночном катании выиграли южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин и японец Као Миура. В танцах на льду лучшими стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США. В парном катании победили Рику Миура и Рюити Кихара из Японии.