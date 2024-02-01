Чемпионат четырех континентов: расписание соревнований по дням и где смотреть трансляции

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата четырех континентов 2024:

1 февраля, четверг

05.51 — Женщины. Короткая программа

11.00 — Мужчины. Короткая программа

16.00 — Парное катание. Короткая программа

2 февраля, пятница

07.30 — Танцы на льду. Ритм-танец

10.50 — Женщины. Произвольная программа

3 февраля, суббота

07.45 — Парное катание. Произвольная программа

10.50 — Мужчины. Произвольная программа

4 февраля, воскресенье

07.00 — Танцы на льду. Произвольный танец

В прямом эфире прокаты можно посмотреть на онлайн-платформе Окко по платной подписке. Также бесплатно трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале ISU с использованием VPN.

В прошлом году золотые медали в одиночном катании выиграли южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин и японец Као Миура. В танцах на льду лучшими стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США. В парном катании победили Рику Миура и Рюити Кихара из Японии.