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Гендиректор ФФККР прокомментировал отсутствие нескольких лидеров сборной на финале Кубка России

13:47
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с «СЭ» не стал связывать отсутствие нескольких фигуристов сборной России в заявке на финал Кубка России с составом сборной на чемпионате мира. Ранее заявлялось, что турнир должен стать этапом отбора на первенство в Стокгольме.

— Александр Ильич, пропускающим ФКР Трусовой, Бойковой и Козловскому, Загорски и Гуррейро гарантировано участие на чемпионате мира?

— Я хочу у вас в ответ спросить — мы обсуждаем их участие в финале Кубка России или состав на чемпионат мира? Если финал Кубка России — то да, они не участвуют.

— А здесь нет корреляции с участием на чемпионате мира? У них не возникнет проблем с поездкой на него?

— Этот вопрос сейчас не обсуждается, спасибо.

(Дмитрий Кузнецов)

Сегодня стало известно, что Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

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